(crédito: Instagram @ruthmoreira67/ Reprodução )

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, foi às redes sociais render uma homenagem à filha, morta num acidente aéreo na última sexta-feira (5/11). A imagem foi postada na madrugada desta segunda-feira (8/11) no storie do Instagram e mostra as duas juntas.

Sobre a foto, Ruth escreveu. "Tudo é d'Ele, pra Ele, por Ele. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor". Ao fundo, a música que se ouve é Jó, na voz da cantora Midian Lima.