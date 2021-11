74 músicas de Marília Mendonça entram no top 200 do Spotify após acidente

RN Ronayre Nunes

Poucas horas antes da tragédia em Caratinga, a cantora trabalhava na divulgação do clipe de uma nova música, a faixa 'Fã clube' - (crédito: Divulgação)

O luto e a dor dos fãs após a morte de Marília Mendonça na última sexta-feira (5/11) passam a se refletir em números. 24 horas após o acidente — no sábado (6/11) —, 74 faixas de Marília entraram para o top 200 do Spotify Brasil, uma das principais plataformas de streaming musical do país.



Além do grande números de canções na parada, Marília também lidera a lista no 1º e 2º lugar, com Esqueça-me se for capaz e Todo mundo menos você, respectivamente. A primeira já soma 1,4 milhão de reproduções, e a segunda: 1,1 milhão.

Para comparação, na quinta-feira (4/11), Marília tinha 20 músicas no mesmo ranking.

E a Rainha da Sofrência foi mais longe: no top 200 global do Spotify — que organiza as músicas mais ouvidas do mundo, a artista colocou três faixas: Esqueça-me se for capaz (48ª), Todo mundo menos você (68ª) e Troca de calçada (145ª).

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, Marília Mendonça foi ainda a artista mais ouvida do país no ano de 2020 nas plataformas Spotify, Deezer e YouTube. Na ocasião, a cantora e compositora comentou ao jornal paulista: "Gratidão que não tem tamanho (...) Quero deixar bem claro que vou sempre ouvi-los, porque em muitos momentos felizes, os fãs são minha própria voz."