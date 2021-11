Andrew Barker, do grupo 808 State, morre aos 53 anos

Andrew Barker, baixista e tecladista do 808 State, morreu, aos 53 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais do grupo inglês, que lamentou a perda. A causa da morte não foi confirmada.

"É com dor no coração que informamos a morte de Andrew Barker. A família e amigos pedem para que as pessoas respeitem a privacidade nesse momento, mas se lembrem dele pela alegria que ele trouxe através da personalidade e da música.' Você fará muita falta", escreveu o grupo.

Its with a heavy heart to inform you of the passing of Andrew Barker . "His family and friends asks that people respect their privacy at this time but remember him for the joy he brought through his personality and music. You’ll be sadly missed” pic.twitter.com/cPR8W3byJl