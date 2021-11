Murilo Huff relembra relacionamento com Marília Mendonça e desabafa

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Sentido com a morte de sua ex-namorada, Murilo Huff desabafou sobre sua relação com Marília Mendonça através das redes sociais. A cantora morreu nesta última sexta-feira (05/11), em um acidente aéreo ocorrido em Caratinga, Minas Gerais. A artista estava indo para a cidade mineira fazer um show, quando o avião se acidentou há poucos quilômetros do aeródromo.

Murilo é pai de Léo, filho único da artista que possui 1 ano e 8 meses, completando 2 anos em dezembro. No clique, compartilhado em seu perfil no Instagram, os dois, que ficaram juntos por 4 anos, entre idas e vindas, aparecem cantando no programa Altas Horas, em shows e momentos de intimidade.

"Existem amores que não foram feitos para serem vividos. Foram feitos para serem guardados na memória e pela lembrança serem sentidos. Às vezes, o destino separa, mas só podemos agradecer o privilégio de termos podido viver o amor assim. E, por mais que doa não ficarmos para sempre com essa pessoa, ainda assim agradecemos a sorte de termos vivido algo verdadeiro como era pra ser. Por mais que seja passageiro nunca vamos esquecer, porque uma gota desse amor muitas vezes é maior e mais intenso que um oceano de outros amores", diz o texto, narrado pelo escritor Caciano Kuffel.



Vale lembrar que a relação do casal era de ida e vindas, contudo, em setembro deste ano o relacionamento amoroso entre eles acabou de vezes. Em entrevista ao Fantástico , no último domingo (07), Huff estava visivelmente abalado e falou sobre o filho com Marília, Léo.

"Vai chegar o momento que ele vai sentir falta dela, mas pelo menos essa dor que a gente está sentindo, acho que ele não vai sentir. Ele vai sentir saudade" , disse. Huff não deixou de exaltar a grande mulher que Marília era: "Mãezona, filhona, namoradona. Tudo! Ela era incrível, me jogava lá em cima sempre”, complementou.

Ao final da entrevista, o famoso falou sobre a última mensagem que recebeu da cantora: "Ela mandou uma mensagem assim, pedindo para eu cuidar dele [Léo], ficar mais de olho, porque ele tinha tomado vacina. Parece que estava se despedindo" , encerrou.