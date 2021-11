Will Smith surpreende ao subir no Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Will Smith surpreendeu aos fãs após subir no topo do Burj Khalifa, considerado o prédio mais alto do mundo. O momento e a preparação foi compartilhada no canal do YouTube do ator, na série Best shape of my life, um reality show motivacional do artista.

Construído em 2015, o prédio fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tem 828m e 163 andares. Durante o episódio, além de subir no topo da construção, Will fala sobre a relação que teve com o pai e lê alguns trechos da autobiografia que pretende lançar em breve.

"Meu pai era meu herói. Ele exigia perfeição rígida de si mesmo e das pessoas ao seu redor", leu. O artista fala ainda sobre a preparação: "Eu quero colocar meu corpo e minha mente na melhor forma possível para que eu possa me sentir bem e ter uma boa aparência, e estar em um espaço que me permite terminar este livro".

No reality, Will fala sobre estar em busca de uma jornada para perder 9kg em 20 semanas, além de querer terminar a autobiografia. Segundo a sinopse, a ideia do livro é apresentar um will Smith "que você nunca viu antes".