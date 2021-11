Marisa Monte volta a Brasília em maio de 2022, com turnê do álbum 'Portas'

IR Irlam Rocha Lima

Cantora regressa aos palcos com a Portas Tour 2022 - (crédito: Marisa Monte/Divulgação)

Marisa Monte tem vindo a Brasília desde o início da carreira. Aqui, cultivou uma legião de fãs que, em breve, poderão matar a saudade da suavidade e da entrega musical da cantora carioca. Por meio de sua assessoria de imprensa, Marisa anunciou, nessa terça-feira (8/11), a realização da turnê Portas Tour 2022, que a trará de volta a Brasília em 14 de maio, para apresentação no Estádio Mané Garrincha.

Em 11 de julho deste ano, após lançar o álbum Portas, a cantora concedeu entrevista ao Correio, na qual falava justamente do desejo de voltar aos palcos, após a longa quarentena determinada pela pandemia. "Em 2022 a gente vai ter a alegria de retomar o contato com o público. Desde o início da minha vida musical, com 19 anos, nunca fiquei tanto tempo sem cantar ao vivo. Estou sentindo muita falta. Não vejo a hora de de cantar junto das pessoas". Na ocasião, ela deixou claro que Brasília sempre estará no roteiro de suas turnês e cumpre a promessa.

A excursão do Portas Tour 2022 será aberta no dia 19 de janeiro, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, onde ela fica em cartaz por mais três noites. Logo depois, segue para São Paulo e ali, fica por dois finais de semana — de 27 a 29 e 4 a 5 de fevereiro —, ocupando o Espaço das Américas.

Na sequência, a cantora se apresenta nos Estados Unidos, com estreia no Broward Center, em Fort Lauderdale, passando por Atlanta, Mineapolis, Chicago, Boston, Nova York e Los Angeles. Em abril, ela retoma a tour nacional, apresentando-se na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto (SP), no dia 8. De lá, seguirá para Belo Horizonte, Fortaleza, Natal,João Pessoa, Recife e Salvador. Em junho e julho Marisa Monte estará na Europa e para o segundo semestre com apresentações marcadas na Argentina, Chile, Uruguai e também no México.

Durante a Portas Tour 2022, ela tem a companhia de uma autêntica big band, formada por Dadi Carvalho (baixo, violão e piano), Davi Moraes (guitarra), Chico Brown (violão e piano), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (cavaquinho e percussão), Eduardo Santana (trompete) e Oswaldo Lessa (sax e flauta) e Antônio Neves (trombone e arranjo dos metais).