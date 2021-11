Mara Maravilha ofende Xuxa ao cantar hit em outra versão: "Virei débil mental"

VO Victória Olímpio

Mara Maravilha causou polêmicas após cantar um hit clássico da Xuxa, Ilariê, trocando os versos do refrão e mudando para 'virei um débil mental'. Em entrevista ao Programa do Ratinho, ela decidiu cantar a nova versão após Sérgio Malandro começar a falar da Rainha dos Baixinhos, o que fez com que Mara o chamasse de puxa-saco.

O apresentador Ratinho aproveitou o momento para agitar a conversa e chamou os dois de "baba ovo" de Xuxa. No entanto, Mara negou e pediu para cantar a nova versão do clássico.

"O senhor pediu para eu cantar Ilariê e eu tenho a minha versão da letra. Presta atenção na letra. Está na hora, está na hora da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa e virei débil mental. Ilari, ilari, ilariê, oh-oh-oh… lari, ilariê, oh-oh-oh", cantou.

Mara Maravilha canta uma versão de hit da Xuxa: 'Virei um débil mental' pic.twitter.com/rRaNZn9dj0 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) November 9, 2021

Malandro desaprovou a nova versão e pediu para que Mara não falasse mal da apresentadora: "Eu vou ligar para ela. Não fala mal da minha irmã. Não fala mal da minha irmã na minha frente". Ratinho caiu na risada e disse que Xuxa brigaria com ela. "Ih, eu estou pouco me lixando", respondeu Mara.

Mara já falou em entrevistas que se sente excluída por Xuxa: "Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. O jeito com que ela vem se comportando principalmente em relação à minha história e à minha pessoa, não estou de acordo. Não sou melhor que você, e você não é melhor que eu. Mais acima, só Deus".

Repercussão

Nas redes sociais, os internautas criticaram a postura de Mara. Apesar de alguns seguidores revelarem gostar dela, afirmaram que os comentários foram desnecessários e que ela apenas tentou chamar atenção durante o programa.

Já tive admiração pela Mara, a minha infância não perdia o seu programa por nada, mas o tempo passou ela se tornou uma pessoa amarga, rancorosa muitas vezes invejosa, atacar a Xuxa de forma gratuita, o grupo é das loiras, você é um descarte, hoje sou mil vez a Xuxa. — Márcio Alves (@MrcioAl15874699) November 9, 2021

Por que dá moral pra essa tal de Mara @MaraMaravilha que de maravilhosa não tem nada. Falar da Xuxa? Inveja mata. Cuidado para não morder na própria língua e morrer do próprio veneno. Só tem participação no SBT por pena do Silvio Santos. — Micheli Oliveira (@talytacumi) November 9, 2021

Acho inacreditável como a Mara Maravilha n perde a oportunidade de ser idiota e desnecessária pqp — indigente (@3ster18) November 9, 2021

MARA MARAVILHA, totalmente descompensada. Recalcada e ressentida. Querida, aceite q a @xuxameneghel é suprema! E não é porque ela quer, é pq ela é. Isso que você fez no Ratinho, é o cúmulo da falta de bom senso e respeito. Por isso que Eliana e Angélica são mais que você! — SaMMer Paes (@EletroSammer) November 9, 2021

Mara como sempre desnecessária ao falar da Xuxa. Ela não pode ver uma vergonha em rede nacional que quer passar. — Berg (@bergaraujosilva) November 9, 2021