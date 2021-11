Mel Maia nega estar vivendo affair com Melody: 'Nem nos conhecemos'

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Mel Maia decidiu se pronunciar e falar sobre as declarações feitas por Melody que insinuou que as duas estariam vivendo um affair. Tudo começou quando a funkeira, em entrevista ao podcast de Dri Paz, confirmou que as duas já teriam ficado e confirmou que a iniciativa teria partido da atriz.

Nos stories do Instagram, Mel decidiu esclarecer os comentários: "Eu não tinha entendido de onde o povo tirou isso, até ver que a Melody comentou em um podcast que nós ficamos. Primeiro de tudo, eu e a Melody nunca nem nos conhecemos pessoalmente. A gente não conversa muito".

A atriz explicou que já houve troca de mensagens, mas que acabou deixando Melody sem resposta no WhatsApp: "Eu vi que só tinha mensagem dela, ligação dela praticamente e deixei ela no vácuo pra caramba, mas não fiz de propósito. Meu WhatsApp é lotado de mensagens, de proposta de trabalho, de assessoria, dos amigos. Não consigo dar conta de todas".

A atriz conta que acordou com muitas mensagens sobre o assunto e que preferiu conversar com o público antes de falar com a família e com a assessoria. Apesar das mentiras, Mel pediu aos internautas que não ataquem Melody nas redes sociais.

"Eu não tô dizendo isso pra vocês irem no Instagram dela jogar hate, despejar ódio em cima dela e da família dela. Não façam isso. Eu não deixei de seguir ela por isso, nem vou excluir o WhatsApp dela. Já passei por tanta coisa, isso é o de menos. Não estou chateada", finalizou.