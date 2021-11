Nelson Motta entrevista Caetano Veloso para Amazon Original Music

CB Correio Braziliense

Nelso Motta entrevista Caetano Veloso para a Amazon Music - (crédito: Júlia Assis)

De volta ao Amazon Music, Nelson Motta apresenta sua segunda entrevista exclusiva, desta vez com o cantor, compositor, arranjador e produtor musical Caetano Veloso. A entrevista foi realizada no teatro recém-reformado do Copacabana Palace.

Na entrevista, Nelson Motta trouxe temas como família, dinheiro, psicanálise, livros, política, religião, entre outros. "A gente aprende com os filhos muito mais do que eles com a gente. E eu tinha certeza de que eu não queria tê-los. Meu desejo mudou quando eu tinha 28 anos, em Londres. Eu tinha pena dos meus amigos que tinham filho", conta aos risos. "Quando Moreno, meu primeiro filho, nasceu, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida adulta", completa Caetano, na entrevista.

A entrevista durou cerca de uma hora de bate papo. Nelson conduzia os assuntos e Caetano comentava. "Você tem muitos amigos filósofos. Atualmente, você está mais para política ou para filosofia?", perguntou Motta. "Eu sou mais para filosofia. Mas a política me interessa como manifestação da movimentação da sociedade e da mente coletiva. Então, eu levo isso em conta; e fui levando mais e mais ao longo da vida. Meu pai me ensinou isso desde muito cedo. O que é curioso, porque ele nunca me ensinou sobre dinheiro, sobre como gastá-lo. Mas sobre ter uma perspectiva sobre política, sim. Acho que eu tinha 7 ou 8 anos quando aprendi a primeira lição. Meu pai era muito equilibrado; então a política tem essa importância para mim", garantiu Caetano.

O programa da entrevista será disponibilizado no aplicativo do Amazon Music e no canal do Youtube do serviço de streaming a partir desta quarta-feira (10/11).