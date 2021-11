Moderno e necessário

IR Irlam Rocha Lima

(crédito: Fernando Young/Divulgação)

Caetano Veloso tinha acabado de gravar um disco, acompanhado pelo clarinetista baiano Ivan Sacerdote. Para lançá-lo, se apresentou em 8 e 9 de fevereiro de 2020, no Teatro Castro Alves, em Salvador. O show seria o ponto de partida de uma turnê que eles fariam por várias capitais brasileiras, inclusive Brasília. Com o advento da pandemia, o projeto foi cancelado. Logo depois, de volta ao Rio de Janeiro, o eterno tropicalista não perdeu tempo e, durante a prolongada quarentena, passou a compor canções, pensando num novo trabalho.

No estúdio que a mulher e empresária, Paula Lavigne, mandou construir em sua casa, na Avenida Niemeyer, na Zona Sul carioca começou a trabalhar. Neste processo em que teve ao seu lado Lucas Nunes, guitarrista da banda Dônica (da qual faz parte Tom Veloso, filho do compositor), e que durou alguns meses, emergiu Meu coco, álbum de 12 faixas — o primeiro de composições inéditas, desde Abraçaço, de 2012 — cujas letras, de alguma forma, refletem a pluralidade e a beleza do país, mesmo num momento difícil de grandes dificuldades.

Uma das primeiras músicas a ser criada foi Autoacalanto, feita para o neto Benjamim, filho de Tom. E foram surgindo outras tantos como Ciclamem do Líbano, Cobre, Enzo Gabriel, GilGal e, obviamente, a faixa título — um samba, a bela canção romântica Cobre, o funk Não vou deixar e o fado Você, que tem a participação da cantora portuguesa Carminho e do bandolinista brasiliense Hamilton de Holanda. A elas se juntam Noite de cristal, gravada por Maria Bethânia em 1988; e Pardo, faixa do novo CD de Céu.

Todas foram gravadas no primeiro semestre deste ano, contando com a participação de instrumentistas de diferentes gerações — do veterano violoncelista e arranjador Jaques Morelembaum ao jovem violinista Thiago Amud. Em Não vou deixar, veemente, Caetano, contundente manda o necessário recado: "Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar você esculachar com nossa história / É muito amor, é muita luta, é muito gozo / É muita dor, é muita glória".

Como fizera em outras das suas composições, em algumas das inéditas do Meu coco, Caetano Veloso homenageia o nome de colegas de ofício, do passado e do presente; e de gêneros musicais diversos, fazendo referência a Noel Rosa, Ary Barroso, Tom Jobim, Chico Buarque, Marília Mendonça, AnaVitória, Glória Groove, Baco Exu, Djonga e Ferrugem.

Entrevista / Caetano Veloso

Ter ficado tanto tempo sem lançar um álbum de composições inéditas lhe provocava que tipo de sentimento?

Eu não pensava nisso. Fiz o show com meus filhos, que resultou numa turnê de cerca de dois anos (e que ainda recebe convites). Canções inéditas deles e a convivência com eles em palcos pelo mundo todo eram novidade mais do que suficiente para mim. Antes disso, fiz outra turnê internacional, com Gil, onde havia ao menos uma canção inédita: As camélias do Quilombo do Leblon. Entre Abraçaço e Meu coco, senti mais que, ao longo dos anos, tinha feito canções demais. Quase que me educava para não compor mais muitas coisas.

O fato de Meu coco ser diversificado em termos de gêneros foi algo projetado com antecedência, ou isso ocorreu de forma natural enquanto as músicas iam surgindo?

O mero fato de eu ter que adiar a feitura do disco e ficado em casa isolado, não me levou a encontros que produzissem uma banda, uma formação sonora. Também a (minha) verve de compor caiu nos primeiros meses de 2020, com a pandemia. Fui retomando aos poucos e terminei decidindo fazer o disco em casa, com Lucas Nunes, amigo de meu filho Tom. Daqui, chamamos arranjadores diferentes para orquestrar canções. E as canções também nasceram diferentes. Não eram mais tão dentro do estilo das do verão baiano. Também sou tradicionalmente um autor de coisas diversificadas, sem um gênero preponderante. Desde o tropicalismo, que meus discos exibem mais colagens do que uniformidade. Claro que Jaques Morelenbaum tem um maior número de arranjos. Ele é o mestre que colaborou comigo por décadas. Mas me orgulho também de ter chamado Thiago Amud, jovem compositor, letrista, melodista e arranjador carioca— e o grandioso baiano Letieres Leite (que faleceu recentemente).

Que contribuição deu ao disco Hamilton de Holanda, músico formado pelo Clube do Choro de Brasília, ao acompanhá-lo tocando bandolim, como se fosse guitarra portuguesa, no fado Você-Você, com a participação de Carminho?

Hamilton deu contribuição imensa. Grande músico, ele tratou o violão base que eu apresentei como guia para o que ele fizesse com tão grande cuidado e inspiração que tudo o que eu tinha feito ali foi salvo e enriquecido pelo talento dele. Minha decisão de chamá-lo, em vez de um guitarrista lusitano de fado, tornou a canção mais bonita e mais profunda. Hamilton é um dos maiores músicos do Brasil. De agora e de sempre.

U2 lança 'Your song saved my life'

crédito: Reprodução

A banda U2 lançou o single Your song saved my life, primeira faixa lançada pela banda desde 2019. O single faz parte da trilha sonora do filme Sing 2, que tem lançamento previsto para o dia 17 de dezembro. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

O filme Sing 2 é uma produção dos estúdios Illumination, Universal Pictures e Republic Records. A banda U2 apresentou a nova faixa em seu perfil oficial no TikTok, antes da primeira apresentação oficial, realizada por Jo Whiley, da BBC Radio 2, na noite de quarta-feira (3/11).

A banda U2 contribuiu para trilhas sonoras de outras produções cinematográficas e foi indicada ao Oscar duas vezes, na categoria Melhor Canção Original, pelo filme The hands that built America e Ordinary love.