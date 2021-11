'Esqueceram de mim no lar, doce lar' inaugura programação de Natal no streaming

PI Pedro Ibarra

Archie Yates sucede Macaulay Culkin no novo 'Esqueceram de mim' - (crédito: Disney /Divulgação)

Toda família possui tradições natalinas. No cinema, um dos mais lembrados é esquecer o filho em uma casa prestes a ser invadida por ladrões. A Disney se prepara para o início das comemorações do Natal com o lançamento de Esqueceram de mim no lar, doce lar. Um reinício para a franquia de muito sucesso nos anos 1990. O novo longa estreou na plataforma na última sexta.

A premissa do filme é a mesma, porém, dessa vez, a família envolvida são os Mercer. O menino Max é deixado para trás, quando seus familiares vão passar as férias no Japão, porém se vê obrigado a proteger a própria casa de um casal de ladrões que decide roubar uma relíquia da família. Assim como nos filmes do início da franquia, a criança encontra formas engenhosas de proteger o lar em uma noite de neve e de Natal.

O filme é um clássico natalino e marcou gerações com os planos mirabolantes de uma criança enganando adultos. Com o humor plenamente pautado no físico, com quedas e arremessos de objetos, a produção é um marco do gênero de comédia leve muito popular nos anos 1990.

O novo longa é dirigido por Dan Mazer e conta com Ellie Kemper e Rob Delaney no elenco. Quem assume o papel principal é o ator mirim Archie Yates, conhecido por Jojo Rabbit. O longa conta com referências às primeiras produções da franquia, além de menções a cenas famosas da história do cinema, como Scarface.

A produção Esqueceram de mim, dirigida por Chris Columbus e escrita por John Hughes, foi sucesso mundial em 1990 e ganhou uma sequência em 1992, com o garoto esquecido dessa vez na cidade de Nova York. Porém essa não é a primeira vez que o filme ganha um reboot. Em 1997, o próprio John Hughes escreveu Esqueceram de mim, filme que conta com um novo elenco protagonizado por Alex D.Linz, porém não conquistou o mesmo sucesso dos anteriores em que Macaulay Culkin faz o papel principal e é perseguido pelo criminoso interpretado por Joe Pesci. A difícil tarefa de dar uma nova vida a história recai para os escritores Mikey Day e Streeter Seidell.

Disney Day

Esqueceram de mim no lar, doce lar é uma das principais estreias de um dia especial do serviço de streaming, o Disney Day. Além da comédia, também chegam ao catálogo os filmes Shang-Chi e a lenda dos dez anéis e Jungle cruise; as animações Olaf apresenta e Oi, Alberto; e as séries O mundo segundo Jeff Goldblum e Entre laços. A plataforma ainda vai aproveitar para apresentar trailers e previews de lançamentos próximos.