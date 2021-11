(crédito: ANGELA WEISS)

O rapper Kanye "Ye" West veio a público na última segunda-feira (8/11) estender bandeira branca ao cantor canadense Drake. Os dois artistas compartilham desavenças há anos e os desentendimentos têm se intensificado desde 2018. Em vídeo compartilhado nas redes sociais pelo empresário J. Prince, West pede o fim da rixa com Drake em prol da liberdade de Larry Hoover e convida o canadense para uma apresentação conjunta.

“Estou fazendo este vídeo para abordar as idas e vindas contínuas comigo e com Drake. Tanto eu quanto Drake 'atiramos' um no outro e é hora de acabar com isso”, iniciou Kanye West. “Estou pedindo a Drake para se juntar a mim, no dia 7 de dezembro, como um convidado especial para apresentarmos os dois maiores álbuns do ano, ao vivo, em Los Angeles, com o objetivo final de libertar Larry Hoover”, continuou o rapper ao se referir a Donda e Certified lover boy. Em outubro, Prince já havia revelado que Drake e West estariam reunindo forças para tirar Hoover da prisão.

“Acredito que este evento não será apenas uma conscientização para a nossa causa, mas uma prova para as pessoas em todos os lugares o quanto mais poderíamos realizar se deixarmos nosso orgulho de lado e nos unirmos”, concluiu Ye.

Segundo J. Prince, o fim da desavença entre West e Drake é um pedido do próprio Larry Hoover. “Encontrei-me com Ye para transmitir a mensagem de meu irmão Larry Hoover, que disse que gostaria de ver a paz entre os dois”, escreveu o empresário no Instagram.

Conheça Larry Hoover

Preso desde 1973, Larry Hoover é o co-fundador da Gangster Disciples, uma gangue afro-americana de rua e prisão. Hoover foi preso, julgado e condenado pelo assassinato do traficante de drogas William “Pooky” Young, 19 anos, recebendo acusações adicionais de conspiração, extorsão e lavagem de dinheiro enquanto cumpria a pena. Em 1997, Hoover foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a seis sentenças de prisão perpétua. Até hoje, a decisão é considerada controversa por muitos.

Há anos, Kanye West é um dos representantes da luta pela liberdade de Larry Hoover. Em 2018, o rapper teve um encontro com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na Casa Branca para pedir clemência para Hoover. Já em 2021, West incluiu Larry Hoover Jr., filho de Larry, no álbum Donda. Nas faixas Jesus Lord e Jesus Lord, Pt. 2, o jovem fala sobre problemas no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos e sobre o impacto do encarceramento do pai.

Relembre a rixa entre Kanye West e Drake

O estopim da briga entre Kanye West e Drake aconteceu em 2018, quando o cantor canadense acusou West de vazar informações sobre seu filho Adonis, até então desconhecido pela mídia. A acusação de Drake veio após o lançamento de The story of Adidon, faixa em que o rapper Pusha-T culpa o canadense de ser um pai ausente. Em entrevista à série The shop, da HBO, Drake afirmou que Ye foi o responsável por dar as informações para Pusha-T sobre a criança, além de fornecer um possível acordo comercial com a Adidas para que o rapper escrevesse a música.

A partir daí, a briga entre os dois tornou-se cada vez mais pública, com Kanye West divulgando o endereço da casa de Drake na internet, além de acusar o canadense de realizar ameaças de morte pelo telefone. Os artistas também tiveram problemas quando Drake lançou o single In my feelings que, supostamente, faz referência à Kim Kardashian. No refrão, Drake canta repetidamente sobre uma mulher chamada ‘Kiki’, apelido atribuído à Kim por amigos e família. Mais recentemente, em 2021, Drake lançou o disco Certified lover boy menos de uma semana após a estreia de Donda, trabalho mais recente de West. A proximidade das datas pode ter sido, possivelmente, uma tentativa do canadense de tirar o espaço de Ye nas paradas musicais.

*Sob supervisão de Nahima Maciel