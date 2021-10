Kanye West muda legalmente de nome e adota pronome bíblico

CB Correio Braziliense

(crédito: Jewel Samad/AFP)

Uma juíza do Tribunal Superior de Los Angeles (EUA) acatou o pedido do cantor Kanye West para mudança de nome. Agora, o rapper norte-americano deve ser chamado de Ye, sem nome do meio ou sobrenome.

Segundo Ye, a modificação do nome ocorreu por motivos pessoais. Em 2018, o cantor lançou um álbum intitulado da mesma forma. Naquele mesmo ano, afirmou que “ye” é o termo mais mencionado na Bíblia, e significa “você”, em um linguajar mais arcaico.

Na Califórnia, as mudanças de nome costumam ser aceitas facilmente, desde que não existam indícios de que serão utilizadas para fraudes. Neste ano, Ye lançou 10º álbum da sua carreira, o Donda, após uma série de adiamentos.

Divórcio

No início deste mês, Kanye West e Kim Kardashian foram vistos 'muito próximos' em Malibu. Os dois anunciaram o divórcio em fevereiro deste ano, mas os fãs estão convencidos de que o casamento pode ser reatado.

Os dois já tinham aparecido juntos no Met Gala e, em uma das audições do Donda, Kim apareceu vestida de noiva, surpreendendo o público. Apesar do fim do casamento, West e Kim estão mantendo uma relação sólida.