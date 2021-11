Bruno, da dupla com Marrone, conta por que Marília terminou com Murilo Huff

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor sertanejo Bruno , da dupla com Marrone , revelou o motivo do fim do relacionamento entre Marília Mendonça e Murilo Huff , durante um show realizado neste último final de semana.

A cantora faleceu na sexta-feira (05/11), em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais. Marília iria fazer um show na cidade mineira, contudo, próximo a aterrisagem da aeronave houve um percalço, que ainda está sendo investigado pelas autoridades.

O músico contou que teve a honra de se apresentar na celebração de aniversário da mãe da artista, Ruth Moreira , que aconteceu no final de outubro.



"Deus deu um presente para mim, de dar um presente para ela e para a mãe dela, sem eu saber que ela iria morrer, bicho! Isso para mim foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, eu fui por Deus" , afirmou.

Logo após, Bruno expôs o motivo que levou Marília terminar seu relacionamento com Murilo Huff . Segundo o sertanejo, o namoro terminou por divergências familiares.



"Ela (Marília) ama tanto a mãe dela. Amava tanto... Ama ainda, porque eu acredito na vida após a morte, que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou 'Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela'" , revelou.

O momento chegou a ser registrado e compartilhado pela jornalista Fábia Oliveira , através de suas redes sociais.