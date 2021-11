Maiara passa a seguir apenas Marília Mendonça após morte da cantora

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Após a morte de Marília Mendonça , Maiara , da dupla com Maraisa , decidiu passar a seguir apenas a amiga no instagram . A mudança foi notada pelos seguidores da sertaneja nesta terça-feira (09/11).



Desde o trágico acidente que matou Marília , na última sexta-feira (05/11), Maiara tem publicado lembranças, vídeos e fotos da cantora, além de diversas homenagens para ela nas redes sociais. A ex de Fernando Zor tem vivido dias bastante intensos de luto, chegando, inclusive, ao lado da irmã e de Henrique e Juliano , a estar na linha de frente do cortejo de enterro da cantora.

Em uma das postagens, a sertaneja desabafou ao lamentar a partida precoce da amiga e falar da falta que ela vai fazer.

"Meu amor, você foi a mulher mais incrível que eu conheci na vida! A mulher mais forte de todas! Obrigada por ter me dado a honra de ter feito parte da sua vida! Obrigada por me carregar no colo! Continue me carregando no colo da onde estiver. Fazer tudo com você se tornava gigantesco, porque você é a mulher mais gigante que eu conheço", escreveu Maiara.



Após ainda publicações e entrevistas sobre Marília, Maiara passou a seguir apenas o perfil oficial da amiga no instagram. Nem mesmo amigos e familiares estão sendo seguidos, apenas o perfil de Marília Mendonça na rede social.



Lembrando que, no finalzinho do último sábado (06/11), Maiara foi criticada por conta do seu comportamento durante o velório de Marília Mendonça.

Um internauta escreveu: "Maiara tá fria demais, mascando chiclete, sem máscara, arrumando cabelo, acenando para fã… falta de respeito", escreveu o perfil, que logo foi excluído do twitter .

"A Maiara não estava no automático! Minha irmã é a mulher mais fo** que eu conheço! Ela sabia que ali só estava o corpo da Marília! Porque o que vive é o sentimento dentro do seu coração!", disse Maraisa.