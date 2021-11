Xuxa Meneghel rebate Mara Maravilha após paródia de mau gosto

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Xuxa/Instagram/Reprodução)

Xuxa Meneghel condenou a paródia com frases pejorativas de Ilariê, feita por Mara Maravilha em participação do Programa do Ratinho, no SBT, na noite da última segunda-feira (08/11).



Nas redes sociais, a apresentadora se pronunciou nesta quarta-feira (10/11) e questionou: "Como uma pessoa que trabalhou para criança fala isso?".

"Quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais e te juro que fiquei triste. Como uma pessoa que trabalhou para crianças fala isso? Por mim, ok, só me dá mais pena dela, mas pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que estejam nessa 'expressão' é simplesmente feio", comentou a eterna rainha dos baixinhos em uma publicação feita por um fã-clube, no Instagram.

Na sequência, a mãe de Sasha Meneghel pediu perdão ao público e solicitou para que não reproduzam a fala.



"Desculpem a todos com alguma necessidade especial. Nem todos as ex-apresentadoras são assim. O que ela quer é espaço, não dê a ela", finalizou.



Entenda a treta



A polêmica ocorreu após Ratinho , pedir para Mara cantar o hit clássico Ilariê , de Xuxa , no entanto, a comunicadora revelou que tinha a sua própria versão da música que fez sucesso nos anos 80.

Na sequência, a rival performou e trocou a letra da canção com frases pejorativas e ainda usou o termo "débil mental" - considerado ofensivo para pessoas com deficiência intelectual.

"O senhor pediu para eu cantar Ilariê e eu tenho a minha versão da letra. Presta atenção na letra. Está na hora, está na hora da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa e virei débil mental. Ilari, ilari, ilariê, oh-oh-oh… lari, ilariê, oh-oh-oh", disparou ela, em tom de deboche.

Após o refrão, o apresentador interrompeu a cantoria para avisar que a artista não ficaria feliz com essa provocação. "A Xuxa vai brigar com você", alertou o comunicador . "Estou pouco me lixando", respondeu Maravilha.