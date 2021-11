Camila Cabello coloca mansão com estúdio à venda por R$ 22 milhões

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: LUCAS BARIOULET)

A cantora Camila Cabello , de 24 anos, está cada vez mais milionária, já que anunciou que sua mansão está à venda, em Hollywood, por US$ 3,9 milhões, o equivalente a R$ 22 milhões na cotação atual. A informação é do site TMZ.

O imóvel tem dois andares, terraço, quatro suítes, closet na suíte principal, salas de jantar e estar, além de uma cozinha gourmet com eletrodomésticos de aço inoxidável, balcões de pedra e lareira. Chique, né? Já na área de lazer, há piscina de água salgada, lareira externa e espaço para churrasco.

O destaque fica por conta de um estúdio particular de gravação. Sim, por lá tem toda a estrutura necessária para uso imediato, incluindo uma cabine vocal. Segundo a imobiliária, a mansão luxuosa tem mais de 300 metros quadrados.

Confira as fotos da mansão











Rock in Rio 2022!

Vale lembrar que Camila foi confirmada como atração no Rock in Rio em 2022 . A artista se apresenta no Palco Mundo, no dia 10 de setembro, mesma data em que rola a performance do Coldplay .