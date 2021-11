Vanessa da Mata se sente ameaçada em Trancoso e faz boletim de ocorrência

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Vanessa da Mata - (crédito: Divulgação/Vanessa da Mata)

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira , do Em Off , a cantora Vanessa da Mata passou a tarde desta terça-feira (10/11) em uma delegacia na cidade de Trancoso, Bahia. A artista teria sido ameaçada por um empresário, cujo o primeiro nome é Ricardo , por este motivo decidiu fazer um boletim de ocorrência.

Vanessa estava acompanhada de alguns amigos e todos foram ameaçados enquanto se encontravam no Santo Café.

Segundo o depoimento cedido pela artista, a confusão iniciou quando Ricardo questionou ela e um amigo se o conheciam.

Vanessa no momento da ocorrência (foto: Reprodução/Em Off)

A famosa não recordou de quem se tratava, contudo, o dono do café teria se envolvido em uma confusão com uma amiga de Vanessa no último sábado (06).

De acordo com a declaração da cantora, após não reconhecer Ricardo , ele passou a agir de forma intimidadora, como o segurança do local. Ao decidir pagar a conta e ir embora, o rapaz passou a agredir verbalmente Vanessa , que respondeu e deixou Ricardo ainda mais exaltado, partindo para uma possível agressão física, sendo controlado pelo segurança.





A partir deste momento, Vanessa da Mata sentiu medo de continuar com sua estadia na cidade, optando por fazer o boletim de ocorrência visando sua integridade. Vale lembrar que a cantora não se pronunciou através de sua assessoria ou das redes sociais. Já a delegacia informou que não poderia passar mais informações.