Atriz de "De repente 30" finalmente comemora aniversário de 30 anos

VO Victória Olímpio

Christa B. Allen interpretou Jenna Rink jovem em 'De repente 30' - (crédito: Reprodução)

"30 é a idade do sucesso". Finalmente a tão aguardada idade chegou para Christa B. Allen. Há mais de 15 anos, a atriz interpretou a personagem Jenna Rink jovem, no filme De repente 30. Não está se lembrando qual a relação que o aniversário da atriz tem com o filme? Calma, nós te ajudamos.

O filme conta a história da adolescente de 13 anos que tem apenas um desejo no dia do aniversário: completar 30 anos. No ano passado, a atriz divertiu os internautas ao compartilhar vídeo em que recria uma famosa cena da personagem.

Christa protagonizou o filme, lançado em 2004, ao lado do ator Mark Ruffalo e Jennifer Garner, que interpreta Jenna aos 30. A atriz não deixou de lado a carreira e atuou em mais de 30 filmes e séries.

Ela fez algumas participações em séries como Grey's anatomy, Zack & Cody: gêmeos a bordo e Os feiticeiros de Waverly Place. Christa também esteve em Revenge, Minhas adoráveis ex-namoradas e Baby daddy.

Nos últimos anos ela participou de filmes e série de televisão. Christa terá participação também no filme California love, que conta a história de um casal interracial dos anos 1990, que sofre preconceito. Ela também está trabalhando em Adults only, série que ainda está em desenvolvimento.