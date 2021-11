Com novo visual, Tiago Iorc reaparece e lança novo single

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Após algum tempo sumido das redes sociais, o cantor Tiago Iorc reapareceu com uma nova música. Intitulada Masculinidade, o single já está disponível em todas as plataformas digitais. O artista divulgou um trecho da canção na web.

Já conhecido pelos fãs por sempre aparecer com novidades depois de períodos sabáticos, Tiago também surpreendeu os seguidores com a nova aparência. Ele desfez dos longos fios, apostando em um visual com o cabelo bem mais curto.

A produção foi feita com a dupla Lux & Tróia. No ano passado, Tiago teve o último lançamento, Você para sempre em mim. Na ocasião, o cantor fez a primeira live durante a pandemia e cantou o single.