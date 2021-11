VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Um novo destaque chamou atenção dos jogadores do Fifa 22 após a gerenciadora do jogo, a EA Sports, usar a foto em que Neymar Jr. homenageia a cantora Marília Mendonça, como carta na atualização semanal do modo Fifa Ultimate Team.

Neymar faz homenagem a Marília Mendonça e vira carta do Fifa 22 (foto: Fifa/Reprodução)

Desde o lançamento do jogo, em setembro deste ano, essa é a oitava atualização, tendo a primeira vez Neymar figurando entre a seleção da semana. No game, cada jogador pode montar um time por cartas que representam os reais atletas.

As cartas podem ser adquiridas em pacotes, que são recebidas ao completar objetivos, ou compradas com moedas virtuais do Fifa. Inicialmente, a carta de Neymar tem preço de quase dois milhões de moedas do jogo, mas o valor deve subir com o sucesso da foto.

E esse #TOTW 8 de hoje? ????



Sem palavras pra esse timaço!!!

Simplesmente o Neymar e Everton como atacantes que já estão disponíveis no #FUT ????? pic.twitter.com/9fZCxFxxLy — EA SPORTS FIFA BRASIL (@EAFIFABR) November 10, 2021

A artista, de 26 anos, morreu após queda do avião em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, na semana passada. Além de Marília, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor, Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto. Todos morreram.