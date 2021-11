Juju Salimeni critica Emílio Surita: 'A pessoa mais bipolar da humanidade'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram))

Na última terça-feira (09/11), a influenciadora Juju Salimeni estreou seu podcast chamado de Camarim da Juju.

Logo na estreia, a musa abriu o jogo sobre seus ex-colegas do Pânico na TV , em uma entrevista com Fernanda Lacerda , Carol Narizinho , Jaque Khury e Thais Bianca.

Em uma dinâmica com as participantes, elas escolhiam em quem davam like ou deslike. Juju, então, revelou alguns detalhes sobre seu antigo chefe, Emilio Surita . "Eu acho ele a pessoa mais bipolar da humanidade. Ele é assim, um dia ele olha na sua cara, no outro ele não olha. É uma pessoa que você não sabe como ele vai estar, você não sabe o que ele pensa de você", em seguida Juju Salimeni revelou que já presenciou cenas desagradáveis do comunicador: "Já vi ele não sendo bacana com outras pessoas não de ofensa, mas de não ser muito legal", contou.

"Já cheguei para falar com ele na época que tinha os problemas com a Nicole e ele não foi bacana comigo. Eu queria que resolvesse, ele deve ter pensado: 'Eu quero que se lasquem essas meninas'" .

Carol Narizinho complementou: "Quando eu entrei para A Fazenda ele deu uma declaração na rádio falando que não lembrava de mim, que não me conhecia: 'Ah eu não conheço, eu só conheço as tops, essa aí eu não lembro quem é' aí depois que eu saí da Fazenda, eles me convidaram para ir a rádio e eu disse: Não vou! Emílio disse que não me conhecia".

Juju Salimeni faz foto de antes e depois



Juju Salimeni fez um antes e depois para falar sobre aceitação pessoal. A apresentadora recebeu, em sua caixa de perguntas no instagram , um questionamento de fã, que quis saber se ela se sentia mais bonita anos atrás, na época em que era assistente de palco do programa Pânico , ou se atualmente.

Ela admitiu que prefere a atualidade. "Eu me gosto muito mais agora, mas entendo que são fases. Antes eu era uma menina, agora uma mulher", explicou ela.