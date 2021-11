Última temporada de 'Better call Saul' será dividida em duas partes

CB Correio Braziliense

(crédito: AMC / Divulgação )

A última e mais aguardada temporada de Better call Saul, spin off de Breaking bad será dividida em duas partes. Foi o que confirmou Rhea Seehorn, que interpreta Kim Wexler, à Variety. Par romântico de Saul Goodman na série, a atriz afirmou que a temporada está “insana”. Não podia ser diferente, o ritmo frenético, a dinamicidade e efeitos surpresas são marcas dos criadores Vince Gilligan, Peter Gould e Gordon Smith.

Bob Odenkirk, que vive o advogado e principal personagem da série, sofreu uma parada cardíaca em julho deste ano, mas já se recuperou e conseguiu retomar as gravações. A última temporada do derivado de Breaking bad estava com estreia marcada para 2021, mas, com os problemas ocasionados pela pandemia, além do problema de saúde do ator, a volta ficou marcada para o primeiro semestre de 2022. A última temporada será a maior da série, com um total de 13 episódios.

Aclamada pela crítica, Better caul Saul mostra o processo que leva o advogado Jimmy Mcgill a tornar o famoso Saul Goodman. As cinco primeiras temporadas estão disponíveis pela Netflix, assim como a sexta estará a partir do ano que vem. Além da série, Breaking bad ganhou outro derivado. O filme El camino mostra a jornada de Jesse Pinkman (Aaron Paul) e assim como os outros dois projetos de Vince Gilligan, está disponível na Netflix.