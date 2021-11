Jagged: documentário que celebra a carreira de Alanis Morissette ganha trailer

VO Victória Olímpio

(crédito: Noam Galai/AFP)

O documentário Jagged, que celebra os 25 anos do famoso álbum Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, ganhou trailer oficial. Divulgado pela HBO Max, a produção faz parte da série Music Box, de Bill Simmons, que inclui uma produção sobre Woodstock 99.

O filme contará a história da carreira da artista desde os anos 1995, quando ocorreu o lançamento do álbum. Também é tratado o papel empoderador de Morissette, além das violências sofridas por um mercado masculino. Ainda estará presente na produção o ambiente musical dos anos 90.

A estreia está prevista para 18 de novembro, na plataforma de streaming. "Levando os espectadores a 1995, quando Alanis Morissette de 21 anos estourou na cena musical com o primeiro single de seu álbum inovador, Jagged Little Pill”, anunciou a HBO.

"Com uma crueza e honestidade emocional que ressoou com milhões, e apesar de um cenário comercial que preferia que seus astros do rock fossem homens, ela arrebatou o rádio e a MTV e o álbum vendeu 33 milhões de cópias", finalizou anúncio.