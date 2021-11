Disney + confirma previsão de lançamento do live-action do 'Pinóquio'

VO Victória Olímpio

(crédito: Disney +/Twitter/Reprodução)

O Disney + anunciou nesta sexta-feira (12/11) que o live-action de Pinóquio ganhou previsão de estreia. Nas redes sociais, a plataforma de streaming revelou que a produção está prevista para chegar no próximo ano.

Foi confirmado também que além de Tom Hanks, que já estava cotado para estrelar a versão interpretando o personagem Gepeto, estarão presentes ainda Cynthia Erivo e Luke Evans. A direção do filme está sob responsabilidade de Robert Zemeckis

O filme contará com as vozes de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key e Lorraine Bracco. As gravações do clássico filme infantil, que animou os fãs por ganhar nova versão, iniciaram em março no Reino Unido.