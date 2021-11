Erika Schneider vive romance secreto com craque internacional

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

A ex-peoa de A fazenda 13, na Record TV, Erika Schneider está vivendo um romance com o craque James Rodríguez . Segundo informações do jornal Extra, a ex-peoa garantiu um romance após a passagem pelo reality rural. Ela estaria tendo um relacionamento com o jogador da seleção colombiana.



O atleta, aliás, está no Brasil atualmente, escalado para jogar contra a seleção brasileira nesta quinta-feira (11/11) em uma eliminatória da Copa do Mundo. Ele chegou ao nosso país antes do resto da seleção e marcou jantares na cidade de São Paulo.

O jornal britânico The sun até apontou a ex-bailarina do Faustão como o novo affair do bonitão, destacando o fato deles estarem trocando muitos likes nas fotos no instagram, onde se seguem. James tem dois filhos, Samuel e Salomé .

Erika perdeu 4 kg em um mês de reality



A ex-bailarina do Faustão Erika Schneider , que participou de A fazenda 13, revelou que perdeu quatro kg durante o confinamento do reality rural da Record TV e saiu com o psicológico abalado.

Erika viveu em conflito com alguns participantes do reality, principalmente depois de ter conquistado o chapéu de fazendeira. Bil Araújo , Erasmo Viana e MC Gui foram alguns desafetos da ex-peoa. Para ela, os ataques contribuíram para a perda de peso.

"Entrei com 64 kg e sai com 60 em um mês de programa. Fiquei com o psicológico abalado. Como todos sabem, fui muito atacada. Poderia engordar ou emagrecer. Como minha tendência é perder peso, acabei emagrecendo", contou a modelo.

Sem recuperar as medidas, Schneider planeja um retorno à dieta. "Ainda não consegui. Mas vou entrar em uma dieta para ganhar peso. Só que isso não me causa preocupação. O importante é estar saudável", completou.



A ex-bailarina do Faustão pretende voltar à TV em breve, mas, desta vez, como repórter ou apresentadora.