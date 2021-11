Documentário retrata as dificuldades de artistas durante a pandemia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação )

"O artista e a arte de se reinventar" é o tema do documentário produzido pelos alunos do Projeto Cultura In Movimento que, desde julho, oferece capacitação gratuita em comunicação audiovisual. O filme retrata as histórias de dificuldade e de superação, vivenciadas pelos artistas do Distrito Federal na fase mais restritiva da pandemia de covid-19, e faz parte da última etapa da qualificação. Com o documentário, os participantes das oficinas terão a oportunidade de vivenciar, na prática, tudo aquilo que aprenderam durante os quatro meses de capacitação.

A captação de imagens para o filme começou na segunda-feira (8/11) e o resultado será apresentado no dia 19, data de encerramento do projeto, no site do projeto, a partir das 17h. O doc retrata as histórias de artistas da cidade, que contam como a interrupção das atividades afetou suas rotinas e as de seus familiares. Mais que as dificuldades, o documentário revela a capacidade de se reinventar, em meio à crise.

Um dos registros conta a história do artista plástico Julimar dos Santos, morador do Guará, que utilizou a tecnologia como sua aliada, recorrendo a exposições no formato on-line. Os artistas da Orquestra Popular Marafreboi também participam do filme. A primeira etapa da captação de imagens foi realizada em um dos cenários mais emblemáticos de Brasília, a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 308 Sul.