Oficina de audiovisual brasileiro terá aulas gratuitas a partir desta semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Cultura in Movimento/Divulgação)

Ainda dá tempo de participar da oficina de Audiovisual e Cinema Brasileiro, que acontecerá nesta semana, entre 27 de setembro e 1º de outubro. O workshop faz parte da programação do projeto Cultura In Movimento, que oferece oficinas de capacitação na área de comunicação e audiovisual. As aulas são gratuitas e totalmente on-line. Para se inscrever, basta acessar a página da iniciativa.

Ao todo, serão oferecidas 15 oficinas, com capacidade para 60 alunos, cada. O Cultura In Movimento começou em julho e segue até 19 de novembro. Como produto final, os alunos produzirão um documentário, colocando em prática tudo aquilo que aprenderam durante a formação.

Desenvolvido pelo Instituto Cultural Menino de Ceilândia, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, o projeto pretende formar 900 jovens de Brasília e do Entorno.

A proposta do instituto é agregar conhecimento e embasamento teórico para os participantes do projeto, gerando possibilidade de renda a partir da internet, um dos mercados mais promissores atualmente.