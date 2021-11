Viih Tube é roubada no próprio apartamento durante reforma: 'Arrombaram'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Na última quinta-feira (11/11), a ex-BBB Viih Tube revelou uma situação delicada nas redes sociais. A influencer compartilhou com seus seguidores do instagram uma situação bem chata que ocorreu dentro da sua própria casa.

De acordo com a ex-BBB , ela teve seus equipamentos de filmagem, como câmeras e lentes, roubados após a reforma que aconteceu no seu duplex, em São Paulo.

De acordo com a influencer, seu apartamento ficou cerca de um ano em obra e muitas equipes passaram pelo lugar. E agora que chegou para morar definitivamente no imóvel, percebeu que algumas coisas estavam faltando. Para completar, ela não tem ideia de quem pode ter pego o material.

"A minha casa ficou em obra por um ano. Foi um ano de pandemia e uma parte que eu estava no 'Big Brother' confinada e muita coisa acontecendo aqui fora, era muito difícil da minha família administrar e tinha um lugar aqui que estava com as minhas coisas e alguém da obra roubou. Foi roubado todos meus equipamentos, câmera, lentes, iluminação, microfone', contou.



Diante disso, antes de que qualquer especulação fosse feita, Viih Tube disse que confia 100% na equipe que cuidou da obra do seu duplex. No entanto, muitas pessoas passaram pelo apartamento durante a reforma e foi difícil manter o controle de tudo. "Meus parceiros mesmo da minha obra eu confio super, muito mesmo. Só que teve alguns momentos que veio outras empresas para conhecer o local para fazer orçamento", disse.

"E estava em um local que estava fechado, porém arrombaram a porta, e eu não estava aqui né, eu estava confinada. Então nunca vou saber quem foi, minha equipe de obra eu sei que não foi, porém teve dia com 10 equipes diferentes de diferentes coisas ao mesmo tempo aqui, então não vou saber quem foi e ainda não tinha câmeras, hoje tem", explicou.

A loira ainda disse que já comprou novos equipamentos novos. "Comprei ontem tudo de novo! E logo volto a gravar com mais qualidade para vocês e pretendo voltar para o Youtube! Comprei a câmera, as lentes, a iluminação, microfone, tudo de novo", concluiu.