Calaf recebe a festa Chega Junto, neste sábado (13/11), a partir das 20h

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O espaço de entretenimento Calaf recebe a festa Chega junto neste sábado (13/11), trazendo nomes conhecidos de artistas brasilienses, como Allan Massay, Joey Santiago, Taliz, Israel Paixão, Jezrrel, Marvyn e João Mansur e os DJs: Umiranda e Savana.

O Calaf abre as portas para o evento com nomes de artistas conhecidos em Brasília e, apesar de não ser o primeiro evento pós-pandemia, é um dos mais esperados pelo público. Trazendo sua primeira edição em parceria com o Calaf, o Chega junto é um projeto que tem como intuito dar visibilidade a artistas independentes de Brasília, como uma maneira de fomentar a cultura independente da capital.

A ideia do evento surgiu com Allan Massay e Marvyn, ambos sentiram que a cidade não tinha eventos no pós-pandemia para músicos independentes da capital. A ideia é reunir esses músicos em uma festa que celebrasse a arte deles. O nome do evento é por se tratar de um projeto agregador, onde mostra que as pessoas precisam umas das outras.

O show ocorre no sábado (13/11) e só poderá entrar quem apresentar a carteira de vacinação completa com as duas doses da vacina contra o coronavírus. Os ingressos podem ser adquiridos no local.