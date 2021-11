Crianças leem Saramago em comemoração ao centenário do autor

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook/Fundação José Saramago )

Em 16 de novembro de 2021, aniversário de 99 anos do escritor português José Saramago (1922-2010), a Fundação José Saramago faz a abertura das comemorações do centenário do autor. O projeto, que inaugura a sequência de eventos em tributo ao único Prêmio Nobel de Literatura de língua portuguesa, chama-se Leituras Centenárias, uma das iniciativas que compõem o programa Saramago na Escola, e que ocorrerá simultaneamente em Portugal, Brasil e Lanzarote, ilha espanhola onde o autor viveu de 1993 até sua morte.

Estudantes de 100 escolas básicas de Portugal e de dez colégios do Brasil irão, às 10h desta terça-feira (16), apresentar sessões on-line de leitura do conto A maior flor do mundo, presente no currículo escolar do 4º ano do Ensino Básico português e do Ensino Fundamental brasileiro.

Além de constituir uma evocação do escritor, as Leituras Centenárias também procura motivar os jovens para a leitura, o aperfeiçoamento da língua, a compreensão da narrativa e o questionamento e diálogo sobre nós próprios, a sociedade e o meio ambiente.

Em Brasília, dois alunos do Colégio Cívico Militar CEF 01 do Riacho Fundo II realizam a leitura em vídeo para o programa e, em Belém (PA), alunos do 6º ano da Escola de Aplicação da UFPA e de escolas públicas municipais da capital paraense também realizarão sessões do conto. No município de Poços de Caldas (MG), oito escolas se engajarão na atividade.

Também estão envolvidas as seguintes instituições: Escola Portuguesa (São Paulo); Colégio Sagr es (Rio de Janeiro); Colégio Paulo VI (Vitória da Conquista, BA); Escola Tempo de Criança (Salvador); Colégio Porto (Natal); Colégio Madre de Deus (Recife); Colégio 7 de Setembro (Fortaleza); e Escola Racher Mader Gonçalves (Curitiba).

A organização da inciativa é da Fundação José Saramago, em Portugal, com apoio da Embaixada de Portugal em Brasília, da rede de Consulados de Portugal no Brasil, do Camões – Centro Cultural Português em Brasília e da Feira Literária de Poços de Caldas (Flipoços). A transmissão das sessões de leitura serão feitas pelos canais do Instagram @camoes_brasil, pela página do Facebook da Embaixada de Portugal em Brasília e pelo canal do YouTube da Flipoços.