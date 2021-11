Murilo Huff se emociona com declaração de amor feita por Marília Mendonça

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Murilo Huff , ex-namorado de Marília Mendonça , que morreu no início deste mês devido a um acidente aéreo, chorou ao encontrar uma declaração de amor antiga feita pela cantora. Nesta última segunda-feira (15/11), o músico recebeu a mensagem através dos fãs da sertaneja, se emocionando com o recado:

A publicação foi feita por Marília no dia 28 de dezembro de 2019 e foi resgatada pelo fã clube chamado Acervo Murília , junção dos nomes de Marília com o de Murilo . "Tô afim de ficar com você mais uns 200 anos" , havia escrito a sertaneja, sem mencionar Huff

"Marília tá muito apaixonada. Mais do que o normal" . A rainha da sofrência rebateu na ocasião, toda romântica. "Tenho um filho do homem mais dedicado do mundo, que consegue se dividir perfeitamente sem ter que deixar nenhum dos lados de lado. Como não estar apaixonada?" , disparou a cantora.

Murilo compartilhou um print da interação em sua própria conta na rede social nesta segunda-feira.

"Que coisa linda. Não era muito de Twitter, nunca tinha lido isso" , declarou o cantor, que adicionou emojis de choro e de pessoa apaixonada na legenda do post.

Vale lembrar que a guarda do bebê de Marília , que possui atualmente um ano e 11 meses, será compartilhada entre Huff e a avó materna, Ruth Moreira.

"A sensibilidade prevaleceu" , afirmou a assessoria de Marília em comunicado enviado à imprensa.