Murilo Huff compartilha vídeo fofo com Leo, seu filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff publicou um vídeo com o filho Léo , de 1 anos e onze meses, fruto de seu relacionamento com a cantora e compositora Marília Mendonça ( 1995 - 2021 ), morta em um acidente aéreo na região de Caratinga , no interior de Minas Gerais .

Nas imagens, compartilhadas nos stories do Instagram nesta terça-feira (16/11), o herdeiro aparece correndo todo sorridente para os braços do pai. Na sequência, o pequeno dá água na boca do sertanejo.

"Sempre assim...Um cuidando do outro", escreveu o pai babão na legenda do registro.

De fundo, o artista usou a música Tocando em frente , de Almir Sater .

O vídeo também foi republicado no Twitter por Maraisa , da dupla com Maiara , melhor amiga de Marília:"Nosso presentinho".

Confira, abaixo, o vídeo:

eu cuido de você, você cuida de mim ♥? pic.twitter.com/tLVRy20ELw — Murilo Huff (@murilohuff) November 16, 2021

Após a morte da rainha da sofrência, Murilo cancelou todos os compromissos profissionais de novembro, o cantor dividirá a guarda do garoto com a ex-sogra, Ruth Medeiros.

"Temos a certeza que seria está a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito.", disse a mãe de Mendonça , que ainda reforçou para que "não criem intrigas e desavenças onde não existe".

"Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino".

