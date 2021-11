Anitta nega novo affair brasileiro e dispara: 'Organizo demograficamente'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Anitta veio à público, através das redes sociais, para desmentir os boatos de que estaria se envolvendo amorosamente com um brasileiro. Na madrugada desta quarta-feira (17/11), a artista confirmou que fez um churrasco em sua casa, mas que já estava "bookada internacionalmente".

"Eu organizo demograficamente" , escreveu a famosa no Twitter. "Não procede a fofoca de que eu estou tendo affair brasileiro. Eu organizo demograficamente. Se é do Brasil é para quando estiver em solo brasileiro. E por aí vai... Estados, países... Tem que sempre organizar direitinho" , complementou Anitta.

Ai gente acabaram de me mandar uma "notícia" (fofoca) .. ???? ... sim fiz um churrasco na minha casa e meus amigos convidaram amigos. Mas eu ja estava duplamente bookada internacionalmente então não procede a fofoca de que eu to tendo affair brasileiro. #paz #amor — Anitta (@Anitta) November 17, 2021

Durante sua entrevista para James Corden , nos Estados Unidos, a cantora brincou e disse que seus relacionamentos têm prazo de validade.

"Já estava no terceiro mês, eu querendo terminar, mas não queria que fosse naquela semana porque era o aniversário dele. Eu estava fazendo coisas estranhas, como peidar na frente dele, tentando que ele terminasse comigo antes, mas não aconteceu" , brincou a artista.

"Ai gente acabaram de me mandar uma "notícia" (fofoca)... sim fiz um churrasco na minha casa e meus amigos convidaram amigos. Mas eu já estava duplamente bookada internacionalmente então não procede a fofoca de que eu to tendo affair brasileiro"

Anitta

Eu organizo demograficamente. Se é do Brasil é para quando estiver em solo brasileiro.. e por aí vai... Estados, países... tem que sempre organizar direitinho — Anitta (@Anitta) November 17, 2021

Vale lembrar que Anitta fez a primeira performance ao vivo de "Faking Love" no programa de James Corden , chamado The Late Late Show . A artista estava acompanhada de Saweetie , rapper que faz participação na música. A apresentação foi ao ar no início deste mês, através do canal americano CBS.