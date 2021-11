Marilyn Manson abusou de mulheres em uma caixa de vidro à prova de som

RN Ronayre Nunes

Conhecido mundialmente como Marilyn Manson, Brian Warner foi acusado no último domingo (14/11), através de uma série de relatos na revista Rolling Stone, de abusos psicológicos e sexuais contra mulheres. De acordo com a publicação, Manson mantém uma caixa de vidro — à prova de som — dentro do apartamento que tem em Nova York, onde seriam realizados os abusos.



O local tem até nome: “quarto das meninas más”. Segundo relato de uma das mulheres à revista, a caixa era usada para “punir as transgressões" das parceiras. Ainda de acordo com a ex-namorada, Ashley Morgan Smithline, o cantor a deixava por horas no local, em um ritual semelhante a tortura. “No começo, ele fazia parecer algo legal. Então, ele a fez parecer algo bastante punitivo. Mesmo que eu gritasse, ninguém me ouviria”.

Vale lembrar que Ashley Walters, uma ex-assistente de Manson processa o artista por abuso sexual. De acordo com os autos do processo, Manson “mantinha (a caixa) em um tom de piada, se gabando”.

Entre outros detalhes sobre o local onde fica o objeto, a revista pontua que os móveis são decorados com sangue, suásticas e fotos pornográficas. A pintura do apartamento é toda em preto e as cortinas barram qualquer entrada de luz. Além disso, a publicação lembra que a temperatura do quarto é sempre de 18 graus.

Memória

No dia 1º de fevereiro deste ano, a atriz Evan Rachel Wood usou o Instagram para distribuir uma carta aberta contra Manson. “O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson. Ele começou a me aliciar quando eu era apenas uma adolescente e abusou horrivelmente de mim durante anos. Fui submetida a uma lavagem cerebral e manipulada até a submissão”, diz trecho da mensagem.

Ajuda

Em caso de abuso, o Correio lembra meios de pedir ajuda:

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

» De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

» Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

» Entrequadra 204/205 Sul - Asa Sul

(61) 3207-6172

Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos

Telefone: 100