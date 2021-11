Netflix divulga novo vídeo de 'La casa de papel'

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou, na quarta-feira (17/11), um vídeo dos bastidores de La casa de papel 5, que deve estrear em dezembro. Na segunda parte da última temporada da série, a plataforma de streaming indicou uma volta de Tóquio (Úrsula Corberó) para os episódios finais da trama.



No vídeo, Álvaro Morte, ator que interpreta o Professor, diz que a Parte 5 da série é “absolutamente cheia de tensão”, enquanto Rodrigo de la Serna, intérprete de Palermo, garante que algo muito poderoso está para acontecer e "não decepcionará os fãs". A atriz Úrsula Corberó, que deu vida a personagem Tóquio, aparece em uma das cenas e diz que gostaria de voltar à série "com muita dança".

“Nos cinco últimos episódios, Tóquio está morta. O inimigo ainda está à espreita no Banco Central da Espanha, ferido, mas tão perigoso quanto sempre. Chegou o momento de enfrentar o maior desafio até então. A gangue trama um plano ousado para retirar o ouro sem que ninguém perceba. Para piorar as coisas, o Professor comete o maior erro de sua vida”, informa a sinopse.

Criada por Álex Pina, a série também conta com Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Esther Acebo e Rodrigo De la Serna no elenco. Os cinco capítulos do primeiro volume da parte 5 da série já estão disponíveis na Netflix. A segunda parte da última temporada estreia na plataforma em 3 de dezembro.

Assista abaixo ao vídeo de bastidores da série: