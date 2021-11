Museu Nacional da República recebe a exposição ‘Macedônia’

CB Correio Braziliense

Tela exibida na exposição 'Macedônia' - (crédito: Divulgação)

A exposição Macedônia, dos artistas plásticos cearenses Wilson Neto e Daniel Chastinet, chega ao Museu Nacional da República nesta sexta-feira (19/11). Serão exibidas, até 6 de fevereiro de 2022, 23 pinturas de coautoria de Neto e Chastinet, além de fotografias e cadernos dos artistas, inspirados por um intercâmbio realizado pela dupla para a Macedônia do Norte.

Iniciado em junho de 2019, o projeto foi impulsionado pelo convite recebido por ambos para participarem do Programa Internacional De Niro, intercâmbio cultural por meio de uma residência artística na cidade de Bitola, na República da Macedônia do Norte. Os dias de intensa troca de conhecimentos, práticas, métodos e vivências artísticas deram origem à exposição, que teve curadoria de Aldonso Palácio. Neto e Chastinet foram os primeiros artistas sul-americanos a participarem do projeto no país.

Após a temporada no Museu Nacional da República, a mostra seguirá para Fortaleza, cidade natal dos artistas, e depois para Sofia, na Bulgária, à convite da Embaixada do Brasil no país. Para as próximas etapas do projeto, estão sendo programados workshops, palestras e projeção de fotos e filmes da experiência e do processo criativo e coletivo resultante nas obras da mostra.

Exposição Macedônia



Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul, Lote 2, Brasília - DF). De 19 de novembro de 2021 a 6 de fevereiro de 2022. Entrada franca.