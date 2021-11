Flopou: TV da Jovem Pan registra 0,0 de audiência

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Com a pompa de ser a nova grande emissora da TV fechada brasileira, a Jovem Pan News estreou na grade nacional com uma ampla cobertura política, estendendo o trabalho que era feito, antes, somente no rádio e na internet. O início nas telinhas, porém, não é lá dos melhores.

Em menos de um mês no ar, a Pan New s já protagonizou um dos maiores vexames da história dos canais de notícias do país. A nova emissora obteve público residual durante todo o último domingo (14/11) e sequer atingiu o mínimo de espectadores para alcançar média de, pelo menos 0,1 ponto.

De acordo com os dados consolidados pelo TV Pop, a emissora marcou 0,0 ponto de média entre 7h e meia-noite no Painel Nacional de TV, métrica obtida com índices das 14 maiores capitais do país, como São Paulo e Rio de Janeiro.

O índice leva em consideração apenas os espectadores da TV por assinatura. Não quer dizer que nem os familiares dos apresentadores estavam antenados aos programas da Jovem Pan mas, em linhas gerais, é quase isso.

A marca de 0,0 simboliza que, durante todo o dia de domingo, a Pan foi sintonizada por menos do que 35.800 pessoas por minuto. Esta é a métrica necessária para que os canais marquem a média de 0,5 ponto. Assim, o índice é arredondado para 0,1.

Em comparação com as concorrentes, a surra fica ainda mais feia. A GloboNews , maior do segmento, foi acompanhada no mesmo dia por 108.833 pessoas por minuto. A Record News, obteve a média de 0,1 ponto, o que já lhe garantiu a vice-liderança. Dividindo o terceiro lugar, estão CNN Brasil e BandNews TV, que também marcaram 0,1, mas com share inferior (0,2%).