A Fazenda 13: Rico Melquiades descobre jaqueta rasgada por Dayane Mello

Rico Melquiades e Valentina Francavilla, que estava presente no momento

Na manhã desta quinta-feira (18/11), Rico Melquiades encontrou sua jaqueta rasgada na sede de A Fazenda 13 , Record TV . O peão ficou chocado e desconfiou que poderiam ter feito de propósito.

"Meus, Deus, parece que rasgaram de propósito", disparou o participante.

Apesar de estar presente no momento em que Dayane Mello rasgou a jaqueta de Rico com uma faca, Valentina fingiu que não viu nada e comentou com o peão: "É seu esse casaco?" . O peão afirmou que sim e completou: "E foi caro" .

Irritada com o comportamento de Melquiades , Dayane rasgou o casaco favorito do peão na segunda-feira (15). Em conversa com Valentina Francavilla , ela manifestou a intenção de causar prejuízo ao colega.

Val até tentou fazê-la mudar de ideia. "Não faz isso, vai perder a razão" , disparou.

Neste mesmo dia, Bil estava na cozinha quando viu a roupa pendurada de forma estranha e ajeitou. Ao ajeitar, o forro interno caiu e surpreendeu o peão, que recriminou a atitude.

"Que coisa feia, mano" , disse. Ao chegar no quarto, ainda indignado, Bil desabafou: "Ridículo. Os realities que eu participei foram bem pesados, mas esse daqui também está muito. As coisas estão bem sérias, os assuntos, as pautas” , exclamou.

Arcrebiano tentou fazer com que Rico visse sua jaqueta rasgada, aconselhando o peão a mudar o figurino:

"Põe a verde e a jaqueta" , sugeriu o ex-BBB, sem sucesso.