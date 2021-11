Simone Mendes desabafa sobre morte de Marília: 'Parece que ela está aqui'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A cantora sertaneja Simone Mendes , da dupla com Simaria , respondeu algumas perguntas dos fãs nesta quinta-feira (18/11) e comentou sobre a morte de Marília Mendonça (1995-2021). A artista afirmou que para ela a ficha ainda não caiu e parece que a rainha da sofrência ainda está viva.



"Pra mim, ainda não. Como se fosse... parece que ela está aqui. Não sei" , disse Simone . Logo após, ela lembrou que a vida é um milagre: "O fato de acordar bem e com saúde, de vários livramentos, de estrada de coisas que já aconteceram com a gente. Tem muita história pra contar" , refletiu a artista.

Marília morreu em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais, especificamente em Caratinga.



Mendonça estava com 26 anos e todos os tripulantes da aeronave foram resgatados sem vida. De acordo com a assessoria da famosa, ela estava no avião acompanhada do seu produtor, Henrique Ribeiro , o tio, Abicieli Silveira Dias Filho , o piloto e o copiloto.

A aeronave, um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros, decolou de Goiânia com destino a Minas Gerais e caiu perto de uma cachoeira na região. A tragédia ocorreu por volta de 15h30 e os dois últimos corpos foram resgatados por volta de 18h45.



Marília deixa um filho Leo , de 1 ano e 11 meses, fruto da relação com o cantor Murilo Huff , de quem havia se separado recentemente. Há duas semanas, a cantora lançou o clipe da música "Esqueça-me Se For Capaz" , com a dupla Maiara e Maraísa , que fazia parte do projeto "Patroas".