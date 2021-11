Escritor e produtor Raphael Montes é o novo contratado da HBO Max

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A HBO Max anunciou, nesta semana, a contratação de Raphael Montes. O escritor possui, em seu currículo, a publicação de cinco obras, sendo a mais recente, Uma mulher no escuro, vencedora do Prêmio Jabuti de 2020. Além de suas publicações, Raphael atua como produtor e roteirista, tendo participado de A regra do jogo, novela global e Bom dia, Verônica, adaptação de um de seus livros, produzida pela Netflix.

O, agora, contratado será responsável pela criação da primeira telessérie original da HBO Max, com inspiração em produções frenéticas e que intriguem ao público, como em séries. O contrato fechado entre o roteirista e a Warner foi feito por meio de sua produtora, Casa montes e não possui termo de exclusividade, dando a Raphael a possibilidade de negociar com outros meios e produtoras.

A parceria entre HBO e Raphael reforça o desejo da produtora em crescer na América Latina, dando voz às diversas regiões que existem no continente. Investindo em pessoas que possam criar, produzir e escrever roteiros com propriedade, evidenciando a realidade centro e sul da América, por meio de agentes que façam parte dessa rotina.

Raphael ainda participou do roteiro de alguns filmes, como Praça paris, A menina que matou meus pais e O menino que matou meus pais. O serviço de streaming está disponível no Brasil desde junho de 2021 e possui um catálogo diverso, com produções originais, filmes, séries, realitys e esportes