'Halo' a nova série da Paramount+ ganha teaser

Liberado primeiro teaser da série original 'Halo'

Durante a comemoração do vigésimo aniversário do videogame Xbox, o Paramount+ liberou o primeiro teaser da série original Halo, baseada na franquia de jogos para Xbox. O elenco da série, com lançamento previsto para 2022, é formado por Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani.

A série Halo se passa no mesmo universo em que surgiu, em 2001, no primeiro jogo para Xbox: uma distopia de futuro distante. Os personagens vivem um conflito épico do século XXVI, entre a humanidade e uma ameaça alienígena, conhecida como Pacto. A série desenvolve as histórias e conflitos pessoais dos protagonistas, com ação e aventura.

O jogo da franquia Halo se tornou um fenômeno do entretenimento global, vendendo mais de 82 milhões de cópias em todo o mundo e arrecadando mais de 6 bilhões de dólares em receita total de vendas.

Confira o teaser: