Jornalista da TV Globo desmaia durante cerimônia de premiação e é socorrida

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A jornalista Suelen Reis , da afiliada da Rede Globo em Goiás (TV Anhanguera), viveu um momento de susto na última quinta-feira (18/11). Ela desmaiou e caiu na frente da plateia enquanto apresentava o prêmio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO).



Suelen estava em pé, diante de um púlpito, aguardando um dos premiados terminar o discurso, quando caiu para o lado direito, levando consigo os objetos que segurava. Um médico, que estava na plateia, ajudou a apresentadora, que depois de um tempo ficou bem e terminou de apresentar o prêmio.

Suelen explicou nas redes sociais o ocorrido e agradeceu pelas mensagens de apoio e preocupação. "Todo mundo ta me perguntando o que aconteceu. É uma coisa completamente inesperada. Eu simplesmente tive uma queda de pressão, um apagão. Eu caí de maduro gente. Para minha sorte, tinha um médico na primeira fileira da plateia, que por sinal era o governador Ronaldo Caiado. Ele ajudou a me atender, buscou umas rapadurinhas. Gente, comi as rapaduras e melhorei na hora", explicou a jornalista.



"Minha preocupação, depois, era se eu tinha caído pelo menos de um jeito elegante", brincou ela, em vídeo postado no Instagram.









A apresentadora relatou, em seguida, que passa por um processo de recuperação de uma cirurgia que fez há pouco tempo e que a imunidade está melhorando aos poucos. "Estou bem, com os exames atualizados, tudo certo", complementou.