Grammy Latino: Maraisa fala sobre derrota de álbum com Marília Mendonça

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/Fernando Tomaz)

A cantora e compositora Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em Caratinga, interior de Minas Gerais, no dia 5 de novembro, não venceu na categoria de "Melhor Álbum Sertanejo" no Grammy Latino 2021 por Patroas, projeto com a dupla Maiara e Maraisa.



Os vencedores foram os veteranos Chitãozinho e Xororó, com o álbum Tempo de romance. Os outros três discos concorrendo nesta categoria eram Daniel em casa, de Daniel; Conquistas, dos Barões da Pisadinha e Pra ouvir no fone, de Michel Teló .

Maraisa falou sobre o resultado durante uma live que realizou em seu perfil no Instagram, na qual compartilhou com os seguidores a transmissão da cerimônia. "Mais que merecido. Eles fazem a maior sonzeira", afirmou a irmã de Maiara, de acordo com as informações do jornal Extra.

Tributo



Anitta homenageou a rainha da sofrência na premiação do Grammy Latino, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas , nos Estados Unidos , na noite desta quinta-feira (18/11).

A poderosa , que entrou recentemente para a Academia da premiação, falou sobre a perda da amiga e fez um discurso emocionante celebrando o legado da colega, ao mesmo tempo que eram exibidas imagens da sertaneja no telão da cerimônia, ao som do hit Eu sei de cor.

"Há pouco nós perdemos uma grande artista do meu país: Marília Mendonça. Desde muito jovem, ela se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil", afirmou.



"Vamos lembrar de você hoje amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça", acrescentou em português.

Confira, abaixo, o vídeo da homenagem: