Dois anos após a morte, Rose Miriam e Thiago Salvático homenageiam Gugu

Neste domingo (21/11) que marca dois anos da morte de Gugu Liberato (1959 - 2019), Rose Miriam, a mãe dos filhos do apresentador e o suposto namorado Thiago Salvático, publicaram homenagens em suas redes sociais.

Rose compartilhou cliques ao lado de Gugu , além de registros onde surge próxima dos filhos que teve com o comunicador : João Augusto e as gêmeas, Sofia e Marina .

A médica estava com uma camiseta estampada com o rosto de Liberato .

"Hoje uma estrela brilha no céu. Completa hoje exatamente dois anos que o papai chegou na nossa casa... Dia que Deus, nosso Pai Celestial, o levou para seus braços misericordiosos", escreveu a viúva em uma das imagens em que aparece abraçada com as filhas.

Na sequência, ela alterou a legenda do post e deixou escrito apenas "Saudades".

Miriam compartilhou ainda uma foto do passado, abraçado com o apresentador, além de outro clique ao lado do primogênito da família, João Augusto e comparou a semelhança com o ex-marido. "João… Acho que ele é a cara do pai", legendou a imagem.

Já o chef de cozinha Thiago usou uma foto dele coladinho com Gugu, das inúmeras viagens que realizou ao lado do comunicador para lamentar sua partida.

"Eternos serão nossos laços, Toninho", compartilhou ele, referindo-se a Liberato pelo apelido carinhoso.

O falecimento de Gugu foi confirmado no dia 22 de novembro de 2019 , às 21h06, horário de Brasília , pela sua assessoria de imprensa, com uma nota assinada pela família após ser constatada sua morte cerebral.

Liberato sofreu uma queda acidental em sua casa na Flórida , nos Estados Unidos , e não resistiu aos ferimentos. Após sua morte, o artista passou por uma cirurgia que durou seis horas, na qual foram retirados os órgãos para doação.

Segundo a família, 50 pessoas foram beneficiadas pelas doações de órgãos e o comunicador ‘permanecerá vivo’.

