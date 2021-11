Emi Wada, figurinista vencedora do Oscar, morre aos 84 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/IMDB)

Figurinista japonesa, Emi Wada morreu no dia 13 de novembro, aos 84 anos de idade. Wada foi ganhadora do Oscar pelo seu trabalho no filme Ran, de 1985, dirigido por Akira Kurosawa. A morte da profissional foi revelada nesta segunda (22/11).

Emi Wada é uma figurinista japonesa, nascida em Kyoto. Foi premiada com o Oscar por seu trabalho no filme Ran, de Akira Kurosawa, voltaria a trabalhar com o diretor no filme Sonhos. Também desenhou figurinos para óperas e adaptações para TV, sendo premiada com o Emmy Awards por Oedipus Rex em 1993.

Além do seu trabalho com Kurosawa, Wada criou figurinos diversos filmes internacionais, sendo alguns deles A última tempestade, em 1991, de Peter Greenaway, Herói, em 2002 e O clã das adagas voadoras, em 2004, de Zhang Yimou.



Wada estava recentemente trabalhando nos figurinos para Love after love, de Ann Hui, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2020.