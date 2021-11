Adele pede para Spotify tirar modo aleatório de seu álbum '30'

O Spotify retirou a opção de ouvir álbums de artistas de forma aleatória .O motivo foi um pedido da cantora Adele à plataforma de streaming. A estrela queria que não fosse possível reproduzir as músicas do novo álbum, 30, que lançou semana passada, no aleatório, pois se importava muito com a ordem que havia criado para contar histórias através das músicas.

Antes do pedido, o botão de play exibia o desenho de duas setas entrelaçadas, o que indica que as músicas seriam tocadas aleatoriamente. Só daria para ouvir na ordem caso fosse selecionada a primeira faixa do álbum.

"Esse foi o único pedido que eu fiz. Não criamos álbuns com tanto cuidado e refletimos tanto na ordem das faixas por nenhum motivo. Nossa arte conta uma história e nossas histórias devem ser ouvidas como pretendemos. Obrigado por escutar, Spotify", escreveu a cantora no Twitter.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening https://t.co/XWlykhqxAy