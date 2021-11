Adele domina as redes sociais após lançamento de '30'

CB Correio Braziliense

(crédito: Sony/Divulgação)

Nesta sexta-feira (19/11), a cantora Adele lançou o disco 30, o mais novo trabalho de estúdio da artista em seis anos. O álbum conta com 12 faixas, entre os quais a canção Easy on me, visualizada mais de 22 milhões de vezes no Youtube nas primeiras 13 horas após o seu lançamento.

O novo trabalho de estúdio da artista lidera os assuntos mais comentados nas redes sociais, se tornando o assunto mais comentado no Twitter, Instagram e Tinder. O nome da cantora dominou os tópicos mais comentados na rede social do passarinho esta manhã, com mais de 300 milhões de menções. A hashtag #Adele ultrapassou os 3 milhões de publicações no Instagram e a canção Easy on me entrou para o top 10 das músicas mais usadas no Tinder.

Em entrevista ao Apple Music, a cantora contou que o álbum foi inspirado nas reflexões que ela teve do seu divórcio com Simon Konecki, cujo romance que durou de 2011 à 2019 e gerou Angelo Adkins, único filho do casal.

30 já está disponível nas principais plataformas de músicas digitais.