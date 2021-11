Affonso Gomes, presidente da Academia Candanga de Letras, lança livro de sonetos

Affonso Gomes: em cada página, existe a marca da lembrança do isolamento - (crédito: Arquivo Pessoal. )

Affonso Gomes, presidente da Academia Candanga de Letras (ACL) e integrante da Academia Taguatinguense de Letras (ATL), lança, hoje, o livro de sonetos Clausura. A partir das 19h, Gomes celebra a estreia do trabalho, que foi escrito durante o período de isolamento social, no restaurante Carpe Diem do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

"O livro Clausura é, para mim, um registro histórico arquivado na minha memória, porque em cada página existe a marca da lembrança do isolamento humano ao qual nós fomos submetidos", conta Affonso Gomes em entrevista ao Correio, fazendo referência aos tempos de quarentena causados pela pandemia da covid-19. No prefácio da obra, o poeta Petrúcio Amorim descreve a escrita de Gomes como "simples e despretensiosa". "Em tempos de ânimos acirrados, tantas incertezas e ódios acumulados, Affonso Gomes nos traz encadernado o sopro leve de sua poesia", observa Amorim.

Apesar de ter sido escrito durante o período difícil, os sonetos que compõem o livro têm tom otimista e positivo. Segundo Affonso Gomes, também autor de Charadas para você e Simples assim, os poemas falam de recolhimento e, sobretudo, de amor e variantes emocionais, resultado da viagem interna feita pelo maranhense durante os dias de reclusão. "A pandemia oportunizou o tempo de todos nós, portanto eu aproveitei o meu para produzir literatura e aliviar as tensões. Eu sempre positivei a vida em qualquer situação, e na Clausura não foi diferente. O amor em tempos difíceis se torna um antídoto que cura os males da alma e do corpo", explica o autor. Em poesias como Contágio, o escritor faz questão de reforçar mensagens como: "Nossa esperança não está perdida".

O dinheiro arrecadado pelo lançamento do livro será destinado à instituição Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, no Núcleo Bandeirante, que enfrentou um surto de covid-19 em agosto deste ano. "Sei da situação difícil de diversos abrigos no Distrito Federal, por isso entendi que a minha pequena contribuição, se somada a outras atitudes deste tipo, poderá amenizar sobremaneira as necessidades mais prementes dos idosos que estão ali abandonados pelos seus familiares", pontua Gomes.



Serviço

Lançamento do livro Clausura, de Affonso Gomes

Carpe Diem do CCBB.

23 de novembro, às 19h.

Preço: R$ 25 (versão física do livro).

* Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira