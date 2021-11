CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal)

O autor Vicente Sá celebra, nesta terça-feira (23/11), o lançamento do livro O diário de Ánis, segundo romance da carreira. Na obra, Sá conta a história do escritor fictício Aurélio, um mineiro que mora em Brasília. O evento, que começa às 19h, será realizado no bar Beirute da Asa Sul e contará com a música ao vivo da banda Liga Tripa.

A história do livro gira em torno da busca pelo diário de uma cigana húngara que continha a fórmula para a juventude. Acusada de bruxaria, Ánis foge para o Brasil ainda no século 18, onde chega a ter um caso amoroso com o Barão de Mauá. Apesar de ter início na Hungria, a trama também se passa em Belo Horizonte e, principalmente, em Brasília, como forma de homenagear a cidade.

Além das figuras fictícias, a narrativa conta com a presença de personagens reais, como o livreiro Ivan Presença e o pintor Paulo Iolovitch, amigos pessoais de Sá, e Simon Pitel, dono do tradicional restaurante Roma.

Serviço

Lançamento do livro O diário de Ánis, de Vicente Sá

Bar Beirute (Bloco A1, SHCS CLS 109 Loja 2/4, SHCS, Brasília - DF). 23 de novembro, às 19h.

Preço: R$ 40 (versão física do livro)